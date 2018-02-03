В Барнауле женщина убила бывшего за предложение заняться любовью неестественным путем

Сегодня, 12:43.
Происшествия

В Барнауле будут судить женщину за убийство бывшего сожителя. Она обиделась на непристойное предложение, которое последовало после двух дней попойки.

Нож.
Нож. Фото: СС0.

Как altapress.ru рассказал заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, пара рассталась в начале 2017 года. В середине ноября 2017 года они случайно встретились, причем оба были пьяны. Разговорившись, они решили вместе помянуть умершего родственника мужчины.

В одной из квартир Ленинского района они на протяжении двух дней употребляли алкоголь. Экспертиза установила у обоих тяжелую степень опьянения.

В какой-то момент мужчина предложил женщине вступить с ним в половую близость неестественным путем. Предложение сопровождалось активными действиями. Даму это крайне оскорбило, поэтому она схватила со столика нож и нанесла мужчине восемь ударов ножом и не менее трех ударов кулаком. Потерпевший скончался на месте.

Действия обвиняемой квалифицировали как умышленное убийство. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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