В Барнауле женщина убила бывшего за предложение заняться любовью неестественным путем

В Барнауле будут судить женщину за убийство бывшего сожителя. Она обиделась на непристойное предложение, которое последовало после двух дней попойки.
Как altapress.ru рассказал заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, пара рассталась в начале 2017 года. В середине ноября 2017 года они случайно встретились, причем оба были пьяны. Разговорившись, они решили вместе помянуть умершего родственника мужчины.
В одной из квартир Ленинского района они на протяжении двух дней употребляли алкоголь. Экспертиза установила у обоих тяжелую степень опьянения.
В какой-то момент мужчина предложил женщине вступить с ним в половую близость неестественным путем. Предложение сопровождалось активными действиями. Даму это крайне оскорбило, поэтому она схватила со столика нож и нанесла мужчине восемь ударов ножом и не менее трех ударов кулаком. Потерпевший скончался на месте.
Действия обвиняемой квалифицировали как умышленное убийство. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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