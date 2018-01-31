Жительница Барнаула убила бывшего возлюбленного и вызвала ему "скорую"

В ходе предварительного следствия установили, что 18 ноября 2017 года пьяные хозяин квартиры и его бывшая сожительница поссорились. Женщина несколько раз ударила приятеля ножом, в том числе в жизненно важные органы.

Когда обвиняемая поняла, что сделала, то вызвала "скорую". Приехавшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.