На Алтае женщина потеряла крупную сумму, когда продавала дом на Avito

51-летняя жительница Чемальского района Республики Алтай потеряла 40 тыс. рублей, когда продавала дом на Avito, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Она рассказала полицейским, что неизвестная женщина злоупотребила доверием.

Предварительно установлено, что женщина разместила объявление о продаже жилого дома на сайте. После этого ей позвонила неизвестная и сообщила о намерении купить здание. В ходе разговора покупатель пояснила, что хочет внести предоплату на банковскую карту продавца и в ближайшие дни приедет в село, чтобы оформить документы.

Женщина сообщила звонившей номер своей карты, подключила к ее номеру услугу «Мобильный банк». После того, как злоумышленника получила доступ к банковскому счету потерпевшей, она похитила 40 тысяч рублей.

Полицейские уже установили, что абонентский номер звонившей зарегистрирован в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 5 лет.