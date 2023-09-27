На Алтае жители не справляются с пожарами

В селе Уймень Чойского района местные жители не могут справиться с массовыми пожарами. В ход идут даже ведра с водой.

Если вдруг возникает пожар, то люди уже не ждут помощи. В селе всего 143 дома и на такое количество просто нет пожарной машины.



Последний раз огонь лишил жилья четыре семьи. Пламя перекидывалось на соседние дома и никто не успел затушить пожар.



В поселке имеется ЗИЛ для перевозки воды, однако он не в состоянии затушить дома.

В 30 км имеется пожарная машина, но из-за плохой дороги, время пути занимает около часа.

Жители направили обращение главе Республики Алтай с просьбой обеспечить их необходимым автомобилем.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в Барнауле.