19 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

СМИ: украинская разведка взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Крыму (обновлено)

СМИ сообщают, что военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на складе боеприпасов в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Соответствующее заявление сделал глава украинской разведки Буданов. Он сообщил, что пожар на полигоне в Крыму произошел вследствие операции разведки и ВСУ.

Обновлено в 15:52.

В свою очередь официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов опровергает данную информацию, сообщает ТАСС.

Соответствующий комментарий ранее опубликовало издание "РБК-Украина", на данный момент оно его удалило. Выяснилось, что комментарий был взят из фейкового Telegram-канала.

Напоминаем, что пожар произошел на военном полигоне в Кировском районе на востоке Крыма 19 июля.

Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида" с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется в объезд по старой керченской дороге - через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Аксенов также заявил, что планируется временная эвакуация жителей из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе. Это четыре населенных пунктов, в которых проживает 2 тыс. человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость