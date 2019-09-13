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Происшествия

На алтайском предприятии погиб человек

12 сентября на станции нейтрализации железнодорожных цистерн погиб рабочий компании «Транспортные логистические системы», пишет «Бийский рабочий». Он проводил ремонт системы отопления.

Сварка. Рабочий.
Сварка. Рабочий.
СС0

При электросварке произошел хлопок и разрушилось технологическое оборудования.

Следователи проводят проверку обстоятельств несчастного случая, добавляет издание.

Компания «Транспортные логистические системы» оказывает услуги по погрузке-разгрузке железнодорожных вагонов, занимается железнодорожными грузоперевозками. Имеет около десяти контрагентов, среди них «Бийский олеумный завод».

В феврале главного инженера «Бийского олеумного завода» признали виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека.

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