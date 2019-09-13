На алтайском предприятии погиб человек

При электросварке произошел хлопок и разрушилось технологическое оборудования.
Следователи проводят проверку обстоятельств несчастного случая, добавляет издание.
Компания «Транспортные логистические системы» оказывает услуги по погрузке-разгрузке железнодорожных вагонов, занимается железнодорожными грузоперевозками. Имеет около десяти контрагентов, среди них «Бийский олеумный завод».
В феврале главного инженера «Бийского олеумного завода» признали виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека.