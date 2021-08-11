На алтайском руднике прокомментировали трагедию в шахте

В компании «Сибирь-Полиметаллы» выразили соболезнования близким погибшего в шахте Корбалихинского рудника (Змеиногорский район) работника.

Обрушение закладочного массива с кровли выработки произошло 10 августа в 10:50, сообщили в компании.

29-летний проходчик на подземных горных работах получил смертельные травмы.

«На предприятии работает межведомственная комиссия, оказывается максимальное содействие сотрудникам Ростехнадзора и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии», — отметили в «Сибирь-Полиметаллы».

Также там подчеркнули, что семье работника оказана материальная помощь и помощь в организации похорон, а также будут выполнены все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором.