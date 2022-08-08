8 августа
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Происшествия

На алтайской гравийной трассе перевернулся автомобиль

На трассе по дороге из Новосибирска в село Бурла Алтайского края 7 августа произошла авария, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на крышу.

Рядом с Бурлой перевернулся автомобиль
Рядом с Бурлой перевернулся автомобиль
Инцидент Барнаул

Об этом сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.

Авария случилась в 10 км от села, на гравийной дороге.

«Когда уже сделают эту трассу? Каждый раз, когда едем, кто-то в кювете лежит, кто-то колесо меняет. Вот вчера что-то новенькое- „Прадик“ на крыше лежит», — задаются вопросом очевидцы.

Жители края также напомнили, что трасса соединяет Алтайский край, Новосибирскую область и Республику Казахстан, многие едут по ней отдыхать в Яровое.

Ранее в Барнауле иномарка влетела в цветочную клумбу на малаховском кольце.

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