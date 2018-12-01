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Происшествия
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На алтайской трассе молоковоз улетел в кювет

1 декабря в Алтайском крае на трассе Барнаул-Камень-на-Оби молоковоз улетел в кювет. Об этом сообщают очевидцы в «Инцидент Барнаул».

Молоковоз улетел в кювет.
Молоковоз улетел в кювет.
Инцидент Барнаул

Авария произошла перед селом Юдиха. На фотографии очевидцев видно, что для того, чтобы достать грузовик, пришлось посыпать дорогу шлаком.

1 декабря также произошла авария в Барнауле — автомобиль «Ниссан-Цефиро» вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована.

В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Госинспекция отмечает, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Зональном и Первомайском районах, а также на трассе А-322 в Калманском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Алтайском, Залесовском и Кытмановском районах.

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