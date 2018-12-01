На алтайской трассе молоковоз улетел в кювет

Авария произошла перед селом Юдиха. На фотографии очевидцев видно, что для того, чтобы достать грузовик, пришлось посыпать дорогу шлаком.
1 декабря также произошла авария в Барнауле — автомобиль «Ниссан-Цефиро» вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована.
В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Госинспекция отмечает, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Зональном и Первомайском районах, а также на трассе А-322 в Калманском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Алтайском, Залесовском и Кытмановском районах.