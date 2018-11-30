В алтайской ГИБДД назвали самые опасные участки дорог в непогоду

В Алтайском крае 30 ноября ухудшилась погода. В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом.

В ГИБДД края отмечают, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Зональном и Первомайском районах, а также на трассе А-322 в Калманском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Алтайском, Залесовском и Кытмановском районах.

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте. В ведомстве напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 112 или 110.

Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Также усилится ветер.