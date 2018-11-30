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В алтайской ГИБДД назвали самые опасные участки дорог в непогоду

В Алтайском крае 30 ноября ухудшилась погода. В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом.

ГИБДД, метель, помощь на дороге.
ГИБДД, метель, помощь на дороге.
УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

В ГИБДД края отмечают, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Зональном и Первомайском районах, а также на трассе А-322 в Калманском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Алтайском, Залесовском и Кытмановском районах.

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте. В ведомстве напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 112 или 110.

Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Также усилится ветер.

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