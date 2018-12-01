В центре Барнаула автомобиль вылетел на трамвайные пути и врезался в столб

По словам очевидцев, на месте аварии работают МЧС, полиция и реанимация. По мнению участников сообщества, авария произошла из-за снежной «каши» на дорогах. «Водитель не учел того, что дорожники не следят за дорогами», — пишут в комментариях к публикации.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Сергей Дугин обратил внимание на шквал негативных комментариев об уборке снега, после чего объехал город и остался недоволен качеством снегоуборочных работ. Мэр потребовал усилить меры по расчистке городских улиц и дворов.