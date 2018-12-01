Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
165

В центре Барнаула автомобиль вылетел на трамвайные пути и врезался в столб

В Барнауле на спуске с горы на Красноармейском проспекте автомобиль вылетел на трамвайные пути и врезался в столб, сообщают в Barnaul 22. Движение трамваев заблокировано.

ДТП на Красноармейском проспекте.
ДТП на Красноармейском проспекте.
Константин Лопаткин в Barnaul 22

По словам очевидцев, на месте аварии работают МЧС, полиция и реанимация. По мнению участников сообщества, авария произошла из-за снежной «каши» на дорогах. «Водитель не учел того, что дорожники не следят за дорогами», — пишут в комментариях к публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Сергей Дугин обратил внимание на шквал негативных комментариев об уборке снега, после чего объехал город и остался недоволен качеством снегоуборочных работ. Мэр потребовал усилить меры по расчистке городских улиц и дворов.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость