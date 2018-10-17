На алтайской трассе насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло в 00:25 на Чуйском тракте. Автомобиль ВАЗ-21124 ехал со стороны села Шебалино в сторону села Акташ и сбил 28-летнего велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.
Автомобилем управлял 29-летний мужчина, у которого не было прав. По словам водителя, его ослепило светом фар встречной машины.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Алтайском крае утром 16 октября автомобиль Daewoo Nexia также сбил велосипедиста. Мужчина скончался.