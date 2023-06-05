На барнаульском перекрестке столкнулись легковушки и маршрутка

В Барнауле около остановки В. Шукшина произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса 5 июня. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП с участием маршрутки и легковушки

Авария произошла на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской. Из-за этого часть проезжей части оказалась заблокирована.

Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 70-летний мужчина, управляя автомобилем марки Lada Priora, поворачивал налево и столкнулся маршруткой № 18 - пассажирским автобусом «ГАЗель Next».

Маршруткой управлял 54-летний мужчина и ехал во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса - 47-летняя и 62-летняя женщины. Первой оказали медицинскую помощь на месте. Вторую доставили в больницу № 1.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что как минимум два автомобиля попали в ДТП. Перед маршрутки сильно разбит. Сзади виднеется легковой автомобиль, чей бампер тоже помят.

На место ДТП прибыли полицейские, пожарные и несколько машин скорой помощи.

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