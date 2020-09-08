Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 9°C
Происшествия

На Байкале заметили черную воду с отвратительным запахом. У другого берега она еще и с пленкой

В паблике «Инцидент | Иркутск» опубликовали видео с черной водой в озере Байкал — крупнейшем природном резервуаре пресной воды.

Черная вода на Байкале.
Черная вода на Байкале.
кадр из видео.

Местные жители отмечают, что вода буквально внезапно изменилась в районе поселка Култук.

«В Култуке на берегу, где пирс. Запах отвратительный, черная вода», — рассказали в подписи под видео.

Как пишет Babr24, можно предположить, что метаморфоза произошла из-за периода цветения водорослей, однако запах идет отчетливо технический, а не гнилостный: больше похоже на разлив технических отходов.


Очевидцы уверяют, что такая же картина происходит на другом берегу Байкала — в Бурятии. Более того, там вода не просто черная и вонючая, но еще имеет маслянистую пленку.

Региональная природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Привлекли Росприроднадзор и Ангаро-Байкальское территориальное управление (рыбоохрану), специалисты уже выехали на место, будут выяснять, что произошло и возьмут пробы», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что врио главы Иркутской области Игорь Кобзев накануне объявил 2021 год — Годом Байкала. Решил заставить предприятия заботиться о состоянии озера, внесенного в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, в конце августа похожая ситуация произошла в Алтайском крае — на уникальном озере Горькое-Перешеечное. Был стойкий химический запах, а берега и воду покрывали налет и пена, под которыми гибла рыба.

После региональный министр природных ресурсов Владимир Попрядухин узнал причину экологической катастрофы, указав на водоросли.

Стоит отметить, что с Байкалом в последнее время связаны многие скандалы. Так, в конце июля 2020 года Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале, отменили даже экологическую экспертизу.

Кроме того, сенаторы предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России. При этом западное побережье озера Байкал входит в Прибайкальский национальный парк.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость