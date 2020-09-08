На Байкале заметили черную воду с отвратительным запахом. У другого берега она еще и с пленкой

В паблике « Инцидент | Иркутск » опубликовали видео с черной водой в озере Байкал — крупнейшем природном резервуаре пресной воды.

Местные жители отмечают, что вода буквально внезапно изменилась в районе поселка Култук.

«В Култуке на берегу, где пирс. Запах отвратительный, черная вода», — рассказали в подписи под видео.

Как пишет Babr24, можно предположить, что метаморфоза произошла из-за периода цветения водорослей, однако запах идет отчетливо технический, а не гнилостный: больше похоже на разлив технических отходов.



Очевидцы уверяют, что такая же картина происходит на другом берегу Байкала — в Бурятии. Более того, там вода не просто черная и вонючая, но еще имеет маслянистую пленку.

Региональная природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Привлекли Росприроднадзор и Ангаро-Байкальское территориальное управление (рыбоохрану), специалисты уже выехали на место, будут выяснять, что произошло и возьмут пробы», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что врио главы Иркутской области Игорь Кобзев накануне объявил 2021 год — Годом Байкала. Решил заставить предприятия заботиться о состоянии озера, внесенного в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы. vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, в конце августа похожая ситуация произошла в Алтайском крае — на уникальном озере Горькое-Перешеечное. Был стойкий химический запах, а берега и воду покрывали налет и пена, под которыми гибла рыба.

После региональный министр природных ресурсов Владимир Попрядухин узнал причину экологической катастрофы, указав на водоросли.

Стоит отметить, что с Байкалом в последнее время связаны многие скандалы. Так, в конце июля 2020 года Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале, отменили даже экологическую экспертизу.

Кроме того, сенаторы предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России. При этом западное побережье озера Байкал входит в Прибайкальский национальный парк.