Алтайское минприроды проверит воняющее озеро, заваленное дохлой рыбой

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края изучит информацию о загрязнении на озере Горькое-Перешеечное, сообщает ТАСС .

Напомним, накануне в соцсетях опубликовали фотографии уникального озера Горькое-Перешеечное, которое находится на грани экологической катастрофы.

В министерстве сообщили о быстрой реакции на жалобы жителей Егорьевского района, где расположен водоем.

«Министр природных ресурсов края Владимир Попрядухин дал задание экологическому инспектору. Тот выехал на место, чтобы там разобраться», — рассказали в ведомстве.



Озеро уникально тем, что там есть месторождения лечебных грязей, которые используют при лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и системы пищеварения.

Сейчас, по словам местных жителей и отдыхающих, на озере стойкий химический запах, а берега и вода покрыты налетом и пеной, под которыми гибнет рыба.

«Воняет ужасно! Уже, наверное, второй день такая вонища. Воняет краской очень сильно, едкий запах по всему побережью», — рассказал на видео мужчина и попытался палкой сковырнуть с песка толстый налет неизвестного вещества.

Некоторые уточняют, что проблемы с озером площадью 45,4 километра квадратных начались еще месяц назад.

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