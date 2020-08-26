В Барнауле вновь стала молочной река Пивоварка: многострадальная, порой мусорная и иногда вонючая

Барнаульская Пивоварка — река с незавидной экологической судьбой — опять побелела, как и два года назад, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Житель Барнаула заметил, что вода в реке приобрела молочный цвет: фото он сделал в районе Павловского тракта — ул. Фурманова. После появились и другие кадры.

«Скорее всего, кто-то вновь слил в реку опасные отходы», — предполагают местные жители.

Напомним, до этого о побелевшей реке сообщали 15 августа 2018 года. Тогда барнаульцы рассказали, что из реки всплывает едва живая рыба.

Цветом реки заинтересовалась Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура — провела проверку, материалы отправили в следственные органы.

В феврале 2019 года возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мутно-молочный оттенок река приобрела из-за попадания загрязняющих веществ — местом выхода жидких стоков стала сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

Оказалось, что в реке превышены предельно допустимые концентрации титана, фосфат-ионов, СПАВ (АПАВ), алюминия и нефтепродуктов.

Примечательно, что Пивоварка становилась молочной и за два года до случая с возбуждением дела — летом 2016 года. И на том же месте — в районе пересечения ул. Фурманова с Павловским трактом.

Правда, загрязнение было небольшим и быстро ушло вниз по течению, так что большого скандала это не вызвало.

Вода в Пивоварке побелела Александр Карпов

Впрочем, для Пивоварки менять цвет — не такая уж и редкость. Происходит это чуть ли не каждый год: белела река и в 2015 году, когда уровень концентрации вредных веществ в воде превысил норму в 193 раза.

В региональном Росприроднадзоре тогда отметили, что «ничего круче» по показателям еще не видели в барнаульской реке. С тех пор прошло пять лет, шансы удивиться возросли.