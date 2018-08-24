Барнаульская Пивоварка побелела от алюминия и титана. И это не в последний раз

Неделю назад Пивоварка побелела из-за слива состава, похожего на водорастворимую краску с алюминием и титаном. Об этом сообщил «Роспотребнадзор» телеканалу « Наши новости ». Места возможного слива известны надзорным органам, но сделать с ними они ничего не могут.

Барнаульцы сообщили, что вода в Пивоварке побелела 15 августа. Росприроднадзор взял воду на экспертизу и отчитался: реку намеренно загрязняли.

Лариса Усынина,

начальник отдела экологического надзора за водными ресурсами Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Это или незаконная врезка, или незаконное пользование, то есть в ливневку сбрасывается то, что туда попадать не должно.

Мест, где в реку можно слить загрязняющие вещества, больше сотни. Их реестр есть в Алтайводпроекте.

Планировалось, что в рамках спецпрограммы стоимостью 56 млн рублей берега и русло Пивоварки очистят от мусора, закрыв места слива нечистот. Большую часть суммы должна была выделить федерация, но город не смог выполнить условия программы — убрать строения, в том числе частный сектор с берегов реки. На это бы ушло около 2 млрд рублей, рассказал Игорь Арапов, сотрудник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Таким образом загрязнять воду в реке может кто угодно. Для этого достаточно сделать врезку в общую систему ливневой канализации или обустроить выгребную яму.