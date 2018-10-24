Из-за загрязнения Пивоварки в Барнауле могут возбудить уголовное дело

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку из-за загрязнения реки Пивоварки. Материалы отправили в следственные органы для возбуждения уголовного дела, сообщают в ведомстве.

Напомним, в августе белую воду в Пивоварке заметили барнаульцы. Местом выхода жидких стоков была сеть ливневой канализации от улицы Малахова. Специалисты взяли пробы воды.

Выяснилось, что в образцах содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титан, фосфат-ионы, алюминий и нефтепродукты.

Эти химические вещества опасны для жизни и здоровья человека, ведут к токсическому отравлению, вызывают необратимые изменения в организме, а также причиняют вред окружающей природной среде, — отмечают в ведомстве.

Материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Река Пивоврака белела и раньше. Так днем 4 июля в 2016 году вода приобрела белый цвет, без неприятного запаха. Однако загрязнение быстро ушло вниз по течению.

А после проверки воды в 2015 году эксперты выяснили, что уровень концентрации вредных веществ был превышен почти в 200 раз.