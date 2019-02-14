В Барнауле возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Пивоварки

В Барнауле по материалам Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело в связи с загрязнением реки Пивоварки, пишет сайт ведомства.

Во время прокурорской проверки установили, что 15 августа 2018 года река Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный из-за попадания в нее загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков была сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

Altapress.ru писал, что белую воду в реке заметили в районе поселка Кирова. Тогда Барнаульцы писали, что из реки всплывают едва живые рыбы.

Специалисты выяснили, что в образцах отобранных проб воды содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титана, фосфат-ионов, СПАВ (АПАВ), алюминия и нефтепродуктов.

Названные химические вещества представляют опасность для жизни и здоровья человека, поскольку ведут к токсическому отравлению, относятся к нейротоксичным и иммунотоксичным элементам и вызывают необратимые изменения в организме, причиняют вред окружающей природной среде, — отмечают на сайте прокуратуры региона.

Во время расследования дела предстоит установить людей, ответственных за нарушение правил обращения с отходами, допустивших их сброс в воду.

Напомним, Пивоврака белела и раньше. Так днем 4 июля в 2016 году вода приобрела белый цвет, без неприятного запаха. Однако загрязнение быстро ушло вниз по течению. А после проверки воды в 2015 году эксперты выяснили, что уровень концентрации вредных веществ был превышен почти в 200 раз.