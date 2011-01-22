На базе отдыха арестовали соперника Кадырова

Городской суд Анапы во вторник арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве, сообщает ТАСС .

В ночь на 21 января Емельяненко задержали на базе отдыха «Спорт» в Анапе.

По информации издания «Кубанские новости», спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко составили административный протокол за мелкое хулиганство.

В Анапе Емельяненко готовился к бою против Магомеда Исмаилова, который запланирован на 3 апреля в Москве, пишет bfm.ru.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок скандально известного бойца Александра Емельяненко.

«В спортивном мире пошла такая мода — все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба „Ахмат“. Как вы думаете, бокс или ММА?» — спросил Кадыров на странице в Instagram.

Рамзан Кадыров. www.facebook.com/RKadyrov95

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным», — заявил Кадыров.

В ноябре 2016 года Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. А ранее, по словам его знаменитого брата Федора, Александр уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.

В Барнауле Емельяненко известен еще и своим дебошем в самолете рейса «Москва-Барнаул», за который ему пришлось заплатить штраф. А также «пьяным мастер-классом», показанным в одном из торговых центров.