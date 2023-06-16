На бийской трассе перевернулся грузовик с бревнами

Очевидцы ДТП сообщают, что авария произошла на участке между Троицким и Косихой, в 3 км от Налобихи.
На трассе опрокинулся "КамАЗ", перевозивший бревна. За рулем был пожилой мужчина. По словам водителя, кто-то хотел обогнать его при близком встречном движении, он притормозил, а прицеп повело.
В результате транспорт опрокинулся, а груз вывалился на трассу.
В связи с ДТП дорогу перекрыли. В обе стороны движения на несколько километров собралась пробка.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее машина опрокинулась на крышу на трассе рядом с барнаульским поселком.