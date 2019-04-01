На борту разбившегося в Германии частного самолета не оказалось «черных ящиков»

На борту частного самолета, в катастрофе которого погибла глава совета директоров S7 Наталия Филёва, не было бортовых самописцев, сообщает «Интерфакс».

«Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, международные нормы не требуют обязательного оснащения таких воздушных судов «черными ящиками».

«На самолете такого типа они не предусмотрены. Дополнительно он ими оснащен не был. Правила и нормы того не требуют», — уверяет источник.

Для опознания жертв авиакатастрофы в Германии потребуется анализ ДНК — при крушении самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется.

Как сообщалось, акционер S7 Airlines Филева погибла вечером 31 марта в катастрофе Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). При крушении погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.