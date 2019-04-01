Названа вероятная причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7

Пилот разбившегося в Германии частного самолета Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва, мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота, сообщает ТАСС . Самолет выполнял рейс из Канн (Франция) во Франкфурт-на-Майне (Германия).

«Что привело к трагедии, не знаю точно, но могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом», — цитирует агентство слова представителя службы безопасности полетов Германии (ДФС).

По его словам, крушение произошло «непосредственно перед посадкой», когда пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Но это не является нарушением, сказал собеседник.

В полиции Германии сообщили, что борт полностью сгорел, а обломки разбросаны в радиусе 20 метров от места крушения, пишет znak.com.

«Машина полностью сгорела, соответственно, меры по идентификации будут осложнены», — сказал представитель региональной полиции DPA.

A single-engined turboprop Epic LT aircraft has crashed near Egelsbach Airport in Germany.



According to media, 3 occupants, 1 pilot and 2 passengers died in the crash. One of the passengers was Natalia Fileva, co-owner of Russian S7 Airlines.https://t.co/UfV37Tfvnp pic.twitter.com/BeG7Scu2GE — Flightradar24 (@flightradar24) 31 марта 2019 г.

По сведениям близкого к S7 источника, вторым пассажиром Epic-LT был отец Филёвой.

«Пассажирами были Наталия Филёва и Валерий Карачев, который приходился ей отцом», — цитирует «Интерфакс» источник. Самолетом управлял пилот Андрей Дикун, которому также не удалось выжить.

Аэропорт

31 марта в 15:22 пилот самолета при заходе на посадку в месте прилета сообщил авиадиспетчеру, что отключает автопилот и берет штурвал на себя. Приблизительно в 15:30 самолет пропал с радара.

Аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), где разбился самолет с совладелицей S7, часто используется пассажирами, которым нужна конфиденциальность, пишет Bloomberg. По данным Spiegel, аэропорт принадлежит Уоррену Баффетту, и туда часто прилетают топ-менеджеры и знаменитости. Издание называло аэропорт одним из самых опасных в Европе: на объекте не установлена курсоглиссадная система, используемая при заходе на посадку по приборам. С 2003 по 2012 год в Эгельсбахе потерпели крушение пять самолетов, погибли 10 человек.

Расследованием крушения от 31 марта 2019 года занимается Федеральное управление расследования авиационных происшествий ФРГ. 1 апреля на место авиакатастрофы прибудет представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Катастрофа на собственном самолете

Самолет Epic-LT, на котором летели Наталия Филёва, ее отец и пилот, принадлежал владельцам компании S7. В 2013 году владельцы авиакомпании «Сибирь» купили американский авиазавод, выпускающий дешевые самолеты, пишет НГС.

Холдинг Инжиниринг (входит в S7 Group) инвестировал в завод по производству этих самолетов Epic LT в США. Завод размещается в городе Бенд штат Орегон.

ДТП

Два человека погибли в ДТП с участием полицейской машины, которая направлялась к месту авиакатастрофы, в которой погибла совладелец компании S7 Наталия Филёва.

Машина с сотрудниками правоохранительных органов ехала по федеральной трассе и в лоб столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии двое пассажиров встречной машины скончались, трое сотрудников полиции получили ранения, пишет РБК.

Что известно о Наталии Филёвой

Наталья Филёва была председателем совета директоров группы S7.

Окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности организация управления производством, пишет Газета.Ru. В 1995 года стала директором Новосибирского филиала инвестиционной компании «Еврофинансы».

С 1996 года была гендиректором инвесткомпании «Еврофинансы-Новосибирск». Тогда же с супругом приобрела часть акций авиакомпании «Сибирь» (с 2006 года — S7 Airlines).

В 1998 году Филёва прошла подготовку в МГТУ гражданской авиации по программе «Управление авиапредприятием в условиях конкуренции» и прослушала ряд курсов в Академии гражданской авиации. После дефолта 1998 года Филёвы стали владельцами контрольного пакета предприятия, а в 2001 году их «Сибирь» вышла на московский авиационный рынок, поглотив «Внуковские авиалинии». Спустя год авиакомпания Филёвых заняла второе место по перевозкам пассажиров в России.

Наталия Филёва вместе с ее супругом Владиславом владеют ЗАО «Группа компаний С7», это крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.

Также в группу компаний, которой владеет семья, входят розничная сеть по продаже билетов, путевок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов.

В 2018 году Наталия Филёва заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.

У нее осталось трое своих детей и один приемный ребенок.