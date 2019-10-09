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Происшествия

На борту самолета умер пассажир, летевший в Москву из Сибири

Самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, 8 октября вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает ТАСС.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Мужчина скончался во время полета, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

«На момент прилета в Омск он уже был мертв. Тело передали в транспортную прокуратуру», — сообщили в областном минздраве.

Причины смерти пассажира не уточняются.

Главный врач местной скорой помощи Максим Стуканов сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо еще перед вылетом, однако решил полететь, передает «Омск онлайн». На борту ему пытался помочь медик — он вплоть до посадки проводил реанимационные мероприятия, но спасти пассажира не удалось.

Самолет продолжил рейс и тем же вечером вылетел из Омска, пишет «Росбалт». Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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