На борту самолета "Уральских авиалиний" произошло ЧП. Подробности

Накануне на борту самолета "Уральских авиалиний произошло ЧП с маленьким пассажиром — ему стало плохо во время полета.

Ребенок находился на руках матери, спал. Как внезапно стал захлебываться рвотой, начались судороги.

Полуторагодовалый малыш начал синеть, пишет e1.ru. Бортпроводницы обратились за помощью к пассажирам — спросили, есть ли среди них медики. оказалось, что нет. На помощь пришли две женщины. И кое-как откачали малыша.

Экипаж хотел экстренно посадить самолет в другом аэропорту. Эту меру применить не пришлось. Экипаж сообщил о случившемся на борту диспетчерам аэропорта в Екатеринбурге.

После приземления ребенка передали медикам скорой помощи и его госпитализировали. Ребенок выглядел бодрым. А его мама рассказала, что ребенок накануне отравился в Сочи.

Авиакомпания выполняла рейс Сочи — Екатеринбург.

Ранее пассажир при заходе на посадку открыл дверь самолета, на борту которого находились почти 200 человек. ЧП случилось на борту лайнера южнокорейского перевозчика Asiana Airlines на высоте 250 метров.

На борту самолета находились 194 человека.

После того, как дверь была открыта, 9 пассажирам стало тяжело дышать. Им оказали помощь. Тем не менее, по результатам первоначальных сводок, более тяжких последствий для других пассажиров и членов экипажа не последовало.

Полиция задержала 30-летнего мужчину, который сидел у аварийного выхода и попытался открыть дверь. И это ему удалось.