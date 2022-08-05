На частном самолете доставили россиянина в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Александр Винник в настоящий момент находится в США. Из Греции его доставили в Бостон на частном самолете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на семью российского гражданина.

Винника потом доставили на служебном самолете в Сан-Франциско.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой», — сообщили родственники Винника.

По словам близких россиянина, вся ситуация вокруг транспортировки Винника была обставлена как похищение.

Другие подробности, связанные с Винником, пока не приводятся, пишет Газета.Ru.

До этого появилась информация, что Винник был освобожден апелляционным судом Парижа, но его снова заключат под стражу по запросу Греции.

Что произошло

Александр Винник является российским компьютерным экспертом.

С 2011 по 2017 год работал на российской криптовалютной бирже BTC-e.

Был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Греческий адвокат россиянина Зои Константопулу заявляла, что ее подзащитный подал прошение о предоставлении убежища в Греции в связи с угрозой его жизни во Франции.

Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. <В США ему грозит 50 лет заключения.>

Ранее сообщалось, что россиянина пытаются наказать за махинации с биткоинами власти трех стран. Также Винника допрашивали российские правоохранители. В запросе УВД по СВАО (Москва) следователь обратился с просьбой допросить Винника в качестве обвиняемого в рамках дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 159.6 УК).

Россиянин в 2018 году отказался от дачи показаний из-за отсутствия адвоката, а также потому что информация, рассказанная в присутствии греческих правоохранителей, может быть использована против него Грецией, Францией и США.

Также Винник признался российским правоохранителям в похищении 750 млн рублей.