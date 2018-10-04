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Россиянина пытаются наказать за махинации с биткоинами власти трех стран

В Греции начался уголовный процесс против россиянина Александр Винника, которого обвиняют в миллиардных махинациях с криптовалютой. Следствие по этому делу ведется также в США и в России. Об этом сообщил РБК.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

С июля 2017 года Винник содержится в греческой тюрьме. Адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал РБК, что в тюрьму «Дьявата» прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса.

Мусатов отметил, что Виннику было отказано в адвокате, а также в присутствии российского консула, которого он требовал. В результате он отказался давать показания по существу.

Адвокат рассказал, что днем ранее Винника допрашивали российские правоохранители. В запросе УВД по СВАО (Москва) следователь обратился с просьбой допросить Винника в качестве обвиняемого в рамках дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 159.6 УК).

Допрос Винника, который вел сотрудник прокуратуры Москвы, состоялся в присутствии представителей греческого правосудия и третьих лиц. Россиянин отказался от дачи показаний из-за отсутствия адвоката, а также потому что информация, рассказанная в присутствии греческих правоохранителей, может быть использована против него Грецией, Францией и США. В связи с этим допрос перенесли на 5 октября.

В середине сентября Верховный суд Греции опубликовал решение об одобрении экстрадиции Александра Винника в Россию. Адвокат Винника пояснил РБК, что существуют два решения об экстрадиции россиянина — в Россию и в США, и они равноценны.

Россиянин был задержан греческой полицией по запросу США в июле 2017 года. Американский Минюст обвинил Винника в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд. Следствие считает, что Винник похитил средства после кибератаки на криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 году. В Москве также расследуется дело против Винника. В мае Винник признался российским правоохранителям в похищении 750 млн рублей.

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