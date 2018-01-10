Госслужащим разрешили не декларировать биткоины

Документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и генпрокуратуры. Госслужащие ориентируются на него во время декларационных кампаний.

В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что "формой справки не предусмотрено указание… виртуальных валют".

Чиновникам напомнили, что они не освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах во время отпуска, на больничном или в "иной период неисполнения должностных обязанностей".

Теперь госслужащим рекомендовано также указывать иные места работы, если они есть (закон разрешает госслужащим заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать). Предыдущая редакция рекомендаций говорила лишь о необходимости указания основного места работы на титульном листе.

Расширен перечень примеров "иных доходов", которые нужно фиксировать в декларации. Теперь в нем перечислены "денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе" (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей).

В рекомендациях есть нововведения относительно детей. Теперь чиновникам нужно указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок — в графе "род занятий".

Также в документе есть фраза о том, что указание сведений о расходах без необходимости не будет нарушением. Сейчас эти сведения обязаны предоставлять только те, чьи расходы превысили суммарный доход за три года, пишет znak.com.

В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что "министерства, ведомства, субъекты РФ" проинформированы о новых рекомендациях "письмом Минтруда России".