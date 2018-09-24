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Смертельная авария на «Чуйском»: легковушка врезалась на «встречке» в грузовик

Утром 22 сентября на 513 километре Чуйского тракта автомобиль Nissan Bluebird выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter. Водитель Nissan, 30-летний житель Горно-Алтайска, скончался в больнице от полученных травм, сообщили в ГУ МВД Республики Алтай.

Авария на Чуйском тракте 22 сентября
Авария на Чуйском тракте 22 сентября
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

По данным полиции, Nissan Bluebird двигался со стороны Черга в направлении села Камлак. После аварии пассажира легкового автомобиля тоже доставили в больницу.

Медицинскую помощь оказали и 41-летней пассажирке грузового автомобиля, но ей госпитализация не понадобилась

В полиции начали административное расследование происшествия.

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