Смертельная авария на Чуйском тракте: Toyota врезалась в прицеп трактора и опрокинулась на встречку

Вечером 21 сентября на 569 километре Чуйского тракта произошла авария: автомобиль Toyota Noah столкнулся с прицепом трактора МТЗ-82.1 и опрокинулся на встречную полосу. В этот момент на «тойоту» наехал Renault Sandero. Погибла 20-летняя пассажирка Toyota Noah, еще двух пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализировали, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, в прицепе трактора перевозили сено, и на нем не было опознавательных внешних световых приборов.

За рулем Toyota находился 42-летний житель села Улаган. Автомобиль двигался со стороны села Шебалино в направлении села Онгудай.

Renault Sandero под управлением 57-летнего жителя Горно-Алтайска ехал позади Toyota. Водитель Renault попытался объехать упавший на дорогу тюк сена, выехал на полосу встречного движения и наехал на опрокинувшийся автомобиль.

Полиция проводит предварительную проверку.