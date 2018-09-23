Смертельная авария на Чуйском тракте: Toyota врезалась в прицеп трактора и опрокинулась на встречку

По данным полиции, в прицепе трактора перевозили сено, и на нем не было опознавательных внешних световых приборов.
За рулем Toyota находился 42-летний житель села Улаган. Автомобиль двигался со стороны села Шебалино в направлении села Онгудай.
Renault Sandero под управлением 57-летнего жителя Горно-Алтайска ехал позади Toyota. Водитель Renault попытался объехать упавший на дорогу тюк сена, выехал на полосу встречного движения и наехал на опрокинувшийся автомобиль.
Полиция проводит предварительную проверку.