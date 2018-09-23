Читайте нас в соцсетях
23 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Происшествия
174

Смертельная авария на Чуйском тракте: Toyota врезалась в прицеп трактора и опрокинулась на встречку

Вечером 21 сентября на 569 километре Чуйского тракта произошла авария: автомобиль Toyota Noah столкнулся с прицепом трактора МТЗ-82.1 и опрокинулся на встречную полосу. В этот момент на «тойоту» наехал Renault Sandero. Погибла 20-летняя пассажирка Toyota Noah, еще двух пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализировали, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП на Чуйском тракте 21 сентября
ДТП на Чуйском тракте 21 сентября
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

По данным полиции, в прицепе трактора перевозили сено, и на нем не было опознавательных внешних световых приборов.

За рулем Toyota находился 42-летний житель села Улаган. Автомобиль двигался со стороны села Шебалино в направлении села Онгудай.

Renault Sandero под управлением 57-летнего жителя Горно-Алтайска ехал позади Toyota. Водитель Renault попытался объехать упавший на дорогу тюк сена, выехал на полосу встречного движения и наехал на опрокинувшийся автомобиль.

Полиция проводит предварительную проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка