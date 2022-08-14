На Чуйском тракте перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся на Чуйском тракте рядом с границей Онгудайского и Улаганского районов. О пострадавших не сообщается.
У грузовика выбито лобовое стекло, повреждена крыша. Содержимое выбросило в кювет.
В Республике Алтай 14 августа перевернулся грузовик Об этом сообщили очевидцы паблику «В курсе 22».
Грузовик перевернулся на Чуйском тракте рядом с границей Онгудайского и Улаганского районов. О пострадавших не сообщается.
У грузовика выбито лобовое стекло, повреждена крыша. Содержимое выбросило в кювет.
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