14 августа
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Происшествия

На Чуйском тракте перевернулся грузовик

В Республике Алтай 14 августа перевернулся грузовик Об этом сообщили очевидцы паблику «В курсе 22».

Грузовик на Чуйском тракте.
Грузовик на Чуйском тракте.
"В курсе 22".

Грузовик перевернулся на Чуйском тракте рядом с границей Онгудайского и Улаганского районов. О пострадавших не сообщается.

У грузовика выбито лобовое стекло, повреждена крыша. Содержимое выбросило в кювет.

Ранее в Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами.

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