На даче бабушка рассекла внучке лицо бензопилой

Восьмилетняя девочка пострадала во время распиливания дров на дачном участке, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в Татарстане.

Бабушка занималась распилкой дров с помощью бензопилы, а внучка придерживала поленья.

В какой-то момент пила соскочила, ее лезвие ударило ребенка по лицу, указывает Газета.Ru. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы переломы кости носа и орбиты глаза, рассечение переносицы и лицевых мышц.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае мужчины с бензопилой вломились в кафе и хотели убить одного из сотрудников.

Они предложили сотруднику свои услуги по поставке алкогольной продукции. Мужчина ответил, что такие вопросы необходимо решать с хозяйкой кафе и попросил незнакомцев уйти.

На следующий день сельчане вернулись и стали угрожать расправой. Один из мужчин завел бензопилу и, угрожая убийством, попытался напасть на сотрудника кафе. Во время потасовки один из нападавших повредил бензопилой мебель, а второй ударил потерпевшего по голове сахарницей.