Тело мужчины извлекли из воды и передали родственникам для опознания. Других подробностей об этом не приводится, указывает Lenta.ru. Подробности произошедшего уточняются. Известно, что мужчину искали с 14 июня.
Известно, что погибший — друг бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина.
Ранее четверо иностранных студентов утонули в российской реке. ЧП случилось в Великом Новгороде.
Молодых людей унесло сильным течением.
Утонувшие в новгородской реке оказались студентами из Индии.
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