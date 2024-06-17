Экс-главу муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николая Колошинского нашли на дне Финского залива без признаков жизни, пишет «Фонтанка».

Тело мужчины извлекли из воды и передали родственникам для опознания. Других подробностей об этом не приводится, указывает Lenta.ru. Подробности произошедшего уточняются. Известно, что мужчину искали с 14 июня.

Известно, что погибший — друг бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина.

Ранее четверо иностранных студентов утонули в российской реке. ЧП случилось в Великом Новгороде.

Молодых людей унесло сильным течением.

Утонувшие в новгородской реке оказались студентами из Индии.

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