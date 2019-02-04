На дне пролива найден пропавший частный самолет, перевозивший футболиста

Самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш 3 февраля. Родственникам пропавшего футболиста сообщили об этой находке.

Сам самолет пока не обследован.

Вечером 21 января футболист Эмилиано Сала, перешедший из клуба «Нанта» в «Кардифф», попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолетом в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров, это произошло в районе Нормандских островов. На борту самолета находились футболист и пилот.

Несколько дней продолжалась поисково-спасательная операция, но 24 января власти прекратили ее.

27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен. В район предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu вышли два судна. Средства на поисковые работы нашли при помощи сайта для пожертвований, пишут «Известия».

В сеть попали аудиосообщения нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел 21 января, пропал с радаров.

30 января СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета на береговой линии французского региона Нормандия.