На дне пролива найден пропавший частный самолет, перевозивший футболиста

Сам самолет пока не обследован.
Вечером 21 января футболист Эмилиано Сала, перешедший из клуба «Нанта» в «Кардифф», попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолетом в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров, это произошло в районе Нормандских островов. На борту самолета находились футболист и пилот.
Несколько дней продолжалась поисково-спасательная операция, но 24 января власти прекратили ее.
27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен. В район предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu вышли два судна. Средства на поисковые работы нашли при помощи сайта для пожертвований, пишут «Известия».
В сеть попали аудиосообщения нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел 21 января, пропал с радаров.
30 января СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета на береговой линии французского региона Нормандия.