На дороге к кладбищу в автомобиле нашли трупы женщины в наручниках и участкового

В Оренбургском районе нашли два тела в автомобиле — женщины в наручниках и местного участкового уполномоченного полиции.

Машина стояла на дороге к местному кладбищу, указывает 56orb.ru. По информации источников, тела — с огнестрельными ранениями.

На месте ЧП работают криминалисты и следователи, сообщает orenday.ru.

Ранее мертвого инспектора ДПС нашли в Барнауле в лесополосе возле садоводства. Поиски инспектора начали после того, как он не вышел на службу.

Полицейский был в гражданской одежде, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Инспектор служил в органах с 2005 года, нареканий к нему не было, спиртным не злоупотреблял.

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