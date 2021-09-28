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Происшествия

На федеральной трассе пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие

28 сентября ночью обрушение моста на трассе Пермь — Екатеринбург унесло жизни двоих человек, сообщает «Интерфакс».

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Погибли водители самосвала и грузовой «Газели». Пассажиров ни в одном из грузовиков не было. По предварительным данным, пострадавших среди пешеходов нет.

По информации полиции, по автодороге в районе поселка Кукуштана автомобиль «МАН», ехавший с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате переход упал на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении «Газель».

Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд аварийного участка.

В 2020 году в поселке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост, в торжественном открытии которого в 2015 году принимала участие Валентина Терешкова. Полицейские вовремя заметили трещину и перекрыли движение. Поэтому когда части моста упали в реку, никто не пострадал.

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