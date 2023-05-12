На федеральной трассе столкнулись школьный автобус и легковушка

На федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись школьный автобус и Lada.

В автобусе находились 24 ребенка и были пристегнуты ремнями безопасности. Школьники не пострадали.

Водитель автобуса во время разворота не пропустил легковую машину, пишет Lenta.ru.

Водителя Lada доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль детского омбудсмена протаранил школьный автобус в Сибири. Из-за аварии пострадали 14 детей. Однако водитель сбежал с места ДТП. Но его установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Это оказался муж уполномоченного по правам ребенка в республике — мировой судья одного из районов региона.

Машиной на правах собственности владеет уполномоченный по правам детей в Туве Сайзана Товуу.