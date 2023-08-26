26 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На фоне повышения ставок ЦБ мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана граждан.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

На фоне роста ставок ЦБ они начали предлагать жертвам высокий процент по вкладам, сообщили РБК представители банка ВТБ.

Жулики звонят доверчивым россиянам и представляются сотрудниками «Госуслуг». Потом напоминают о повышении ключевой ставки и предлагает увеличить доход с помощью депозитов.

Для правдивости мошенники связывают клиентов с якобы работниками банка, пишет Мослента.

В ходе разговора злоумышленники убеждают жертву сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в приложение банка, выводят оттуда все деньги и исчезают.

Ранее в Барнауле пенсионерка за месяц отдала 6 млн рублей мошенникам.

Три месяца назад ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и сказала, что со счетов женщины похищены деньги. Для того чтобы их вернуть, нужно было снять суммы и перевести на «безопасные счета». Пожилая женщина не разбиралась в этом и отказалась. Тогда незнакомка предложила выход – к потерпевшей будет приезжать «инкассатор», которому нужно будет передавать деньги.

Так к доверчивой бабушке на протяжении нескольких дней приезжали курьеры, которым она и отдавала деньги.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость