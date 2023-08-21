22 августа
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Происшествия

В Барнауле пенсионерка за месяц отдала 6 млн рублей мошенникам

Жертвой мошенников стала 82-летняя женщина, которая на протяжении июня отдавала жуликам деньги.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

У пенсионерки были вклады в разных банках на общую сумму около 6 млн рублей.

Три месяца назад ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и сказала, что со счетов женщины похищены деньги. Для того чтобы их вернуть, нужно было снять суммы и перевести на «безопасные счета». Пожилая женщина не разбиралась в этом и отказалась. Тогда незнакомка предложила выход – к потерпевшей будет приезжать «инкассатор», которому нужно будет передавать деньги.

Так к доверчивой бабушке на протяжении нескольких дней приезжали курьеры, которым она и отдавала деньги.

Через некоторое время потерпевшая рассказала обо всем своей знакомой. Та сразу же объяснила ей, что это мошенники и посоветовала обратиться в полицию.

Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее мошенники стали массово создавать фейковые фото банковских карт.

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