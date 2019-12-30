На форуме в открытом доступе оказались данные десятков тысяч пользователей Госуслуг

Личные данные почти 30 тысяч пользователей сервиса Госуслуги оказались в публичном доступе.

Предположительно, утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения ресурса в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.

В свободном доступе оказались ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях пользователей. Помимо данных, которые успели выложить в сеть, на сервере есть и более важные — токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.

Сервер, на котором произошла ошибка, расположен на площадке «Ростелекома» и был проиндексировал поисковиком Shodan 3 декабря, пишет ura.ru. Следовательно, данные могли находиться в открытом доступе как минимум с начала месяца.

Между тем в пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что специалисты провели проверку и не выявили утечки данных пользователей портала госуслуг. Представители «Ростелекома» предположили, что инцидент, о котором идёт речь в СМИ, может быть связан с работой мобильного приложения «Госуслуги Югры», сообщает ТАСС.

За год в России из-за утечек информации в открытом доступе оказалось в шесть раз больше персональных данных, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что около 150 млрд рублей перевели россияне через портал «Госуслуги» за 10 лет его работы. Недавно на этой электронной площадке зарегистрировался 100-миллионный пользователь.