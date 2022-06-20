На глазах у бабушки утонула 11-летняя девочка

11-летняя девочка вместе с бабушкой гуляла по берегу Волги в садоводстве «Строитель» Волгограда. Девочка присела на бетонную плиту и сорвалась нее в воду, V1 .

Девочка решила помочить в воде ноги, бетонная конструкция, частично погруженная в воду, оказалась скользкой и бедняга упала в воду.

Трагедия произошла на глазах у ее бабушки, однако пенсионерка не смогла спасти внучку.

Пожилая женщина позвонила спасателям и побежала на дачу за мужем, он достал девочку из водоема, но спасти ее не удалось.

По данным полицейских, школьница погибла от механической асфиксии, указывает Газета.Ru.

По факту ЧП проводит проверку региональный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что девять человек утонули в Алтайском крае с начала года.