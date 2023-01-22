На горнолыжной базе в Шерегеше насмерть разбился турист из Барнаула

По информации следствия, мужчина, спускаясь с горы на горных лыжах, на большой скорости въехал за пределы трассы на каменистый участок и упал.
Спасателей вызвали очевидцы. Потерпевший скончался в ходе оказания медицинской помощи.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Точная причина смерти туриста будет установлена судебно-медицинской экспертизой.
На месте происшествия работает следственная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг на Бали.
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