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Происшествия

На горящем в море круизном корабле прогремели взрывы

На круизном пароме Euroferry Olympia в Ионическом море, где ранее произошел пожар, прогремели взрывы, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Круизный лайнер
Круизный лайнер
СС0

Командир фрегата «Гидра» запретил приближаться к парому из-за взрывов.

Всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет, пишет Газета.Ru.

Лайнер направлялся из греческой Игумениции в итальянский Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу. Причины пожара пока неизвестны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Представитель посольства в Греции сообщил агентству РИА «Новости», что граждан России на пароме не было.

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