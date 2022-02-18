На горящем в море круизном корабле прогремели взрывы

Командир фрегата «Гидра» запретил приближаться к парому из-за взрывов.
Всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет, пишет Газета.Ru.
Лайнер направлялся из греческой Игумениции в итальянский Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу. Причины пожара пока неизвестны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Представитель посольства в Греции сообщил агентству РИА «Новости», что граждан России на пароме не было.