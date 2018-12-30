На иркутского губернатора завели уголовное дело за охоту на медведя

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело о незаконной охоте губернатора области Сергея Левченко на спящего медведя. Следователи взялись за дело почти через год после сюжета на телевидение, пишет Tjournal.

По данным прокуратуры, 5 января 2017 года «неустановленные злоумышленники» застрелили медведя, не имея разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий оценивается на сумму более 90 тысяч рублей.

Видео с места событий появилось в сети в сентябре 2018 года. На нем губернатор Левченко и еще около 20 человек идут по заснеженному лесу, подходят к берлоге медведя, которого в последствии расстреливают в упор.

27 декабря на телеканале «Вести.Ru» вышел сюжет про охоту губернатора Левченко. После этого сюжета следователи начали проверку, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ведомство в том числе проверит, почему следователи не возбудили уголовное дело еще в сентябре.