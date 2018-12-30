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На иркутского губернатора завели уголовное дело за охоту на медведя

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело о незаконной охоте губернатора области Сергея Левченко на спящего медведя. Следователи взялись за дело почти через год после сюжета на телевидение, пишет Tjournal.

Охота губернатора Иркутской области.
Охота губернатора Иркутской области.
youtube.com

По данным прокуратуры, 5 января 2017 года «неустановленные злоумышленники» застрелили медведя, не имея разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий оценивается на сумму более 90 тысяч рублей.

Видео с места событий появилось в сети в сентябре 2018 года. На нем губернатор Левченко и еще около 20 человек идут по заснеженному лесу, подходят к берлоге медведя, которого в последствии расстреливают в упор.

27 декабря на телеканале «Вести.Ru» вышел сюжет про охоту губернатора Левченко. После этого сюжета следователи начали проверку, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ведомство в том числе проверит, почему следователи не возбудили уголовное дело еще в сентябре.

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