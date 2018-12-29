Сибирского губернатора заподозрили в незаконной охоте на спящего медведя

В обстоятельствах VIP-охоты начала разбираться полиция — областное ГУ МВД назначило проверку, в ходе которой «будут установлены точное время и место зафиксированных на видео событий, организаторы и участники охоты, дана правовая оценка их действиям», пишет «Росбалт».

О проверке незаконной охоты объявил и Следственный комитет, пишет со ссылкой на источник ТАСС. СК проверит действия Левченко, а также «ранее принятые решения о невозбуждении против него уголовного дела».

Ролик показывает, что губернатор проверяет ружье и убивает медведя в берлоге. Сам Левченко заявил, что все было «законно».

В комментариях к видео возмутились поступком чиновника. Пользователи отметили, что убивать спящего животного, символа России, крайне подло и «низко».

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев отметил, что в этом эпизоде охоты есть явные признаки нарушения. В частности, закон запрещает зимнюю охоту на медведя в берлоге. «Это если не говорить об этической стороне вопроса. Поэтому насколько это законно, мне кажется, очень важно, чтобы разобрались правоохранительные органы», — сказал он.

Но нашлись те, кто неожиданно заступился за Левченко. «Вы что истерите? Мужики добыли медведя по всем правилам охоты. Всегда так было, их так в основном и добывают», — недоумевал Алексей Кадочников. Он же сравнил убитого медведя с «кабанчиком или бычком», которого в теории могут «зарезать соседи», пишет ura.ru.