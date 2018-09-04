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4 сентября
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Губернатор Иркутской области на охоте в упор расстрелял спящего медведя

В сети завирусилось видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко в упор расстрелял спящего в берлоге медведя. Ролик опубликовало информагентство «ИрСити» на своем канале в YouTube.

Медведь на прителецком склоне.
Медведь на прителецком склоне.
altzapoved.ru

На кадрах видно, как губернатор проверяет ружье и осматривает «добычу». Когда губернатор убедился, что медведь глубоко спит, он расстрелял зверя. Мертвого медведя вытащили из берлоги другие участники охоты.

В комментариях к видео возмутились поступком чиновника. Пользователи отметили, что убивать спящего животного, символа России, крайне подло и «низко».

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев отметил, что в этом эпизоде охоты есть явные признаки нарушения. В частности, закон запрещает зимнюю охоту на медведя в берлоге. «Это если не говорить об этической стороне вопроса. Поэтому насколько это законно, мне кажется, очень важно, чтобы разобрались правоохранительные органы», — сказал он порталу iz.ru.

Он добавил, что видео требует реакции со стороны депутатского корпуса. Запрос в Природоохранную прокуратуру уже направили.

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