На известного доктора решили подать в суд из-за советов «из телевизора»

Житель Обнинска намерен подать в суд на известного российского доктора и телеведущего Александра Мясникова.

Ранее врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о возможном влиянии бытовых приборов на здоровье людей. Теледоктор напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, но в настоящее время этого не происходит, пишет KP.RU.

«Не удивлюсь, если потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Но я думаю, что это не так. Однако сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. Это может выясниться в будущем, когда будет развиваться наука», — отметил Александр Мясников, напомнив также об исследовании, которое опровергает связь использования фена и рака груди.

Житель Обнинска утверждает, что после просмотра передачи с выступлением Мясникова его бабушка решила выбросить бытовую технику, в том числе — дорогие фен супруги заявителя, электрочайник и микроволновку, пишет obninsk.name.

«Это просто безобразие. Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, а тут удар под дых от центрального телевидения», — заявил мужчина.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал заявление эпидемиолога о том, что маски защищают от коронавируса на 95%.

По его словам, он не против масочного режима — «сказано носить, значит носить»

«Но когда я слышу про 95%, у меня дух противоречия и вопрос: а вот эти сотни тысяч инфицированных в день (в США) — как они умудрились заболеть, в масках-то?», — написал теледоктор в своем Telegram-канале.

И заявил, что «назрела проблема определиться, как разрешить вакцинированным маски снять».

Мясников напомнил — маски не безвредны при постоянном ношении, а кроме того они «всем жутко надоели».