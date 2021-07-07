На Камчатке объявили трехдневный траур из-за крушения самолета

В регионе приспустят флаги России и Камчатки. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменят развлекательные программы, пишет РИА «Новости».

Родным и близким погибших по 500 тысяч рублей. Еще по два миллиона рублей они получат в качестве страховых выплат, по одному миллиону рублей выплатит аэропорт.

Напомним, самолет АН-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. До пункта назначения он не долетел всего 9 км.

На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров Ан-26 был генеральный директор местного подразделения строительной компании «ПИК» Петр Аяни, а также глава Паланы Ольга Мохирева и еще три сотрудника поселковой администрации.

Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.