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Происшествия

На Камчатке объявили трехдневный траур из-за крушения самолета

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 7,8 и 9 июля трехдневный траур из-за крушения Ан-26.

Свеча. Траур
Свеча. Траур
СС0

В регионе приспустят флаги России и Камчатки. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменят развлекательные программы, пишет РИА «Новости».

Родным и близким погибших по 500 тысяч рублей. Еще по два миллиона рублей они получат в качестве страховых выплат, по одному миллиону рублей выплатит аэропорт.

Напомним, самолет АН-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. До пункта назначения он не долетел всего 9 км.

На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров Ан-26 был генеральный директор местного подразделения строительной компании «ПИК» Петр Аяни, а также глава Паланы Ольга Мохирева и еще три сотрудника поселковой администрации.

Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

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