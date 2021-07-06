У берега моря найдены обломки Ан-26, пропавшего на Камчатке

С вертолета обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26, сообщает Лайф со ссылкой на источник.

По некоторым данным, самолет мог врезаться в скалу у берега.

Выживших нет.

Приземлиться в районе крушения самолета авиатехника не может из-за слишком крутой сопки, поэтому спасатели будут добираться до места на вездеходах. Продвижение осложнено темнотой и начавшимся морским приливом.

На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Ан-26 перестал выходить на связь около 6:00 мск.

Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Не долетел до пункта назначения всего 9 км.

Ранее спасатели определили место падения Ан-26. На поиски направили группировку судов, к которой присоединился Тихоокеанский флот России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств ЧП.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Пассажиры

Среди пассажиров Ан-26 был генеральный директор местного подразделения строительной компании «ПИК» Петр Аяни, а также глава Паланы Ольга Мохирева и еще три сотрудника поселковой администрации, пишет bfm.ru.

Сертификат

У самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

На том же месте

Последняя авиакатастрофа на Камчатке, как раз в районе Паланы, произошла в сентябре 2012 года. Тогда самолет Ан-18, тоже летевший рейсом Петропавловск-Камчатский — Палана, из-за ошибок экипажа врезался в склон горы Пятибратка. Тогда погибли 10 человек из 14