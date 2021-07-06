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Происшествия

Найдено место падения самолета Ан-26, пропавшего над Охотским морем на Камчатке

Спасатели определили место падения Ан-26, который во время полета перестал выходить на связь, сообщает РИА «Новости».

Ан-26.
Ан-26.
inukr.net

Самолет пропал днем 6 июля во время рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая двоих детей.

«Предположительно, самолет рухнул в море», — сообщил представитель экстренных служб. (Поселок Палана находится на берегу залива Шелихова в Охотском море).

На поиски направили группировку судов, к которой присоединился Тихоокеанский флот России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.

Ан-26 пропал за 10 минут до назначенного времени посадки. По данным Росавиации, метеоусловия были сложными — туман и облачность.

В СК на транспорте возбудили уголовное дело «о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

В правительстве региона сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

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